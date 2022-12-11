مصر تعلن عن اتفاق مع السعودية لحل مشاكل جاليات البلدين

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، التوصل لاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحل مشاكل جاليتي البلدين.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الهجرة المصرية بشأن نتائج زيارة الوزيرة سها جندي إلى المملكة والتي تضمنت لقاء أكبر جالية مصرية في الخارج وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

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وذكر البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لوضع آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجالية المصرية بالسعودية أو الجالية السعودية بمصر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية من الجانبين.

وقال البيان إن الوزيرة اتفقت على تعاون الجهات المختصة من الجانبين المصري والسعودي في حال إيقاف أي من المواطنين المصريين وخضوعهم للتحقيق.

وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق على المساواة في المعاملة بين المصريين والسعوديين الموقوفين على ذمة قضايا مالية والسماح لهم بالسفر دون مانع قانوني.