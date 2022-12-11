الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق على تأهل المغرب للمربع الذهبي في مونديال "قطر 2022"

علق الاتحاد العربي لكرة القدم على فوز المنتخب المغربي على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ووصفه بـ “ممثل الكرة العربية” في المونديال.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم السبت، تعليقا على فوز المغرب (1 – 0) على منتخب البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.

#كأس_العالم_قطر_2022 | ممثل الكرة العربية #منتخب_المغرب يتأهل بكل جدارة واستحقاق إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف دون رد. pic.twitter.com/GMQo6xQzFt — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2022

وجاء في إحدى التغريدات: “منتخب المغرب هو ممثل كرة القدم العربية في المونديال… تهانينا للتأهل التاريخي لدور نصف النهائي”.

كما وجه الاتحاد العربي لكرة القدم رسالة شكر لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مشيرا إلى أن قيادته الفنية كانت ناجحة.

#كأس_العالم_قطر_2022 | نهنئ المدرب العربي #وليد_الركراكي على قيادته الفنية الناجحة لـ #منتخب_المغرب في المونديال .. وإلى مزيداً من النجاح والتفوق . pic.twitter.com/X4rnMLf9Dt — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 10, 2022

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما فاز على منتخب البرتغال بهدف دون رد.