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الاتحاد العربي لكرة القدم يعلق على تأهل المغرب للمربع الذهبي في مونديال "قطر 2022"

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
علق الاتحاد العربي لكرة القدم على فوز المنتخب المغربي على البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ووصفه بـ “ممثل الكرة العربية” في المونديال.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم السبت، تعليقا على فوز المغرب (1 – 0) على منتخب البرتغال وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.
وجاء في إحدى التغريدات: “منتخب المغرب هو ممثل كرة القدم العربية في المونديال… تهانينا للتأهل التاريخي لدور نصف النهائي”.
كما وجه الاتحاد العربي لكرة القدم رسالة شكر لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مشيرا إلى أن قيادته الفنية كانت ناجحة.
وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما فاز على منتخب البرتغال بهدف دون رد.
وسيلعب منتخب المغرب مع الفائز في مباراة فرنسا وإنجلترا، التي تقام اليوم أيضا، لتحديد المتأهل من الفريقين إلى المربع الذهبي، الذي سبقهم إليه المغرب وكرواتيا والأرجنتين.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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