فرنسا تهزم إنجلترا وتستعد للقاء المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

فاز المنتخب الفرنسي على منتخب إنجلترا (2 – 1) في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف النهائي، ليواجه منتخب المغرب الذي سبقه بالتأهل للمربع الذهبي بعد الفوز على البرتغال، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم.
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وتقدمت فرنسا بهدف لـ “أوريلين تشواميني”، في الدقيقة 17، لكن هاري كين، استطاع تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 54 من عمر المباراة.
لكن المنتخب الفرنسي استطاع إحراز هدفه الثاني عن طريق أوليفيه جيرو، في الدقيقة 78 لينهي المباراة بهذه النتيجة.
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ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، ليصعد الفائز منهما إلى نهائي البطولة ليلتقي الفائز في مباراة كرواتيا والأرجنتين.
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