مقتل اثنين وإصابة 10 آخرين إثر قصف أوكراني لمركز ترفيهي في ميليتوبول

أصيب عشرة أشخاص في القصف الأوكراني لمركز ترفيهي في مدينة ميليتوبول ودُمر المركز بالكامل، حسبما قال رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه يفغيني باليتسكي.

وأكد فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، أن أنظمة الدفاع الجوي في المدينة فُعلت، وأُسقط صاروخان أوكرانيان، بينما أصاب الباقي أهدافه.

وقال روغوف على “تلغرام”، إنه وفقا للبيانات الأولية، قتل شخصان بينما أصيب اثنان آخران.

وقال رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، على حسابه في “تلغرام”: “اليوم، في حوالي الساعة 9 مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) على مشارف ميليتوبول، تم تنفيذ قصف بالمدفعية بواسطة صواريخ هيمارس، وفُعل الدفاع الجوي وأسقط صاروخين، ووصلت أربعة إلى هدفها”، مضيفا: “كان الهدف البنية التحتية المدنية لمدينة سلمية”.

وحدد أن القوات الأوكرانية قامت بأربع ضربات مستهدفة منطقة كوخ في ضواحي ميليتوبول.

وكشف باليتسكي أن “المركز الترفيهي دُمر تمامًا، حيث كان الناس المدنيون يتناولون العشاء وكان الموظفون في الخدمة مساء السبت. ووفقا للبيانات الأولية، هناك قتيلان وعشرة جرحى”.

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من ناحية أخرى، قالت السلطات الصحية الإقليمية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل في حالة حرجة في مستشفى ميليتوبول.