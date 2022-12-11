القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، يوم السبت، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ من منظومة “هيمارس” الأمريكية على مدينة ستخانوف في لوغانسك.

لوغانسك – سبوتنيك. وقال المكتب في بيانه، إنّه “تمّ تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 20.30 (بتوقيت موسكو) على مدينة ستخانوف باستخدام راجمات الصواريخ “هيمارس” (جرى إطلاق 4 صواريخ).

في وقت سابق أمس، استهدفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في جمهورية لوغانسك بواسطة صواريخ “هيمارس”.

وبحسب مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قصفت القوات الأوكرانية مدينة سفاتوف في لوغانسك في الساعة (23:15 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) بثلاثة صواريخ هيمارس.

أمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، تقديم بلاده لحزمة “مساعدات دفاعية” لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تستهدف لوغانسك بصواريخ هيمارس

وبحسب المتحدث، فإن الحزمة الجديدة ستتضمن “إمكانيات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية ومواجهة التهديدات”، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة، كما أن حزمة المساعدات ستشمل 8000 قذيفة مدفعية وصواريخ “هيمارس”.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعًا لروسيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو “تلعب بالنار” بتزويد أوكرانيا بالسلاح.