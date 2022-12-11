زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا

أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي: “هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز”.
يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع الأمنية والاتصالات العسكرية، والتي بدأتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:32 GMT
وفي هذا السياق، استهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها كييف وخاركوف ولفوف وغيرها.
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