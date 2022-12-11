زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا

موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي: “هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز”.

يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع الأمنية والاتصالات العسكرية، والتي بدأتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.