الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين المغاربة في باريس

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المشجعين المغاربة في العاصمة باريس يوم السبت.

حاول المشجعون المغاربة الاحتفال بتأهل منتخبهم إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، ولكن الشرطة تصدت لهم وفقا لمراسل “سبوتنيك”.

فاز المغرب على البرتغال 1-0 في مباراة ربع نهائي كأس العالم يوم السبت، ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي البطولة.

بعد فوز المغرب، خرج مشجعو المنتخب الوطني تقليديا إلى شوارع باريس، وسمعت أبواق السيارات في جميع أنحاء المدينة.

في شارع الشانزليزيه، كان المشجعون يرددون الهتافات وانتشر العديد من ضباط الشرطة، بعضهم مع خراطيم المياه وقنابل الغاز.

بدأت الشرطة، مساء السبت، في تفريق المشجعين المغاربة المتجمعين في شارع الشانزليزيه، وأفاد مراسل “سبوتنيك” من موقع الحادث بأن ضباط الشرطة الفرنسية استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم وتم اعتقال بعض الأشخاص.