ولي العهد السعودي يبحث مستجدات أوضاع ليبيا مع المنفي

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يوسف المنفي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، وزراء الطاقة والدفاع والخارجية، عبد العزيز بن سلمان، خالد بن سلمان، فيصل بن فرحان.

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