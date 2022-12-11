القوات الأوكرانية تقصف وسط جمهورية دونيتسك بـ 20 صاروخ "غراد"

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت مركز دونيتسك مرة أخرى بصواريخ “غراد”.

وبحسب مراسل وكالة “سبوتنيك”، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي للقصف بصواريخ “غراد”.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت على فوروشيلوفسكي وكالينينسكي من منطقة قرية تونينكو 20 صاروخًا من نوع “غراد”.

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يوم السبت، أصيب مدني واحد على الأقل خلال قصف أوكرانيا لوسط دونيتسك، مما أدى إلى تدمير مبنى القبة السماوية الجديدة ومركزين للتسوق.