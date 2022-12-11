وكالة: مقتل شخص وإصابة 8 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي باكستان

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، حسبما ذكرت الشرطة الباكستانية يوم السبت.
ووفقا لمسؤولي الشرطة في المنطقة، وقع الانفجار في سوق محلي في منطقة أواران بالمقاطعة، مما أسفر عن مقتل صاحب متجر على الفور وإصابة عدة أشخاص آخرين.
وقالت الشرطة، إن العبوة الناسفة زرعت في متجر وتم تفجيرها بجهاز يتم التحكم فيه عن بعد، مضيفة أن امرأة وطفلا من بين المصابين.
وهرعت الشرطة وقوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى الموقع فور وقوع الانفجار ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب.
وطوقت الشرطة المنطقة وشنت عملية تفتيش في المناطق المحيطة للقبض على الجناة.
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5 ديسمبر, 12:49 GMT
وبعد أن أحيط علما بالحادث، أدان رئيس وزراء بلوشستان، مير عبد القدوس بيزنجو، الهجوم وطلب تقريرا من السلطات المعنية.
وقال المسؤول، إن المتسوقين الأبرياء استهدفوا في الهجوم وسيتم القبض على الجناة قريبا ومحاكمتهم وفقا للقانون.
وأعلنت جماعة مسلحة محظورة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لوكالة “شينخوا”.
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