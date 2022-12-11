تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل

توقعت تقارير دولية أن تتصدر العراق والإمارات وقطر المنطقة كأفضل نمو اقتصادي خلال العام المقبل 2023.
ووفقا لتقرير أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست”، بعنوان “الشرق الأوسط آفاق 2023 “، فقد تم تصنيف دول مثل تركيا، والعراق، والإمارات وقطر ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها العام المقبل.
مصرف لبنان المركزي يقول إن تدخله منع وصول التضخم إلى 275 في المئة
14 أبريل 2021, 11:52 GMT
ولفت التقرير إلى أن بلدا كالأردن يأتي “ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط”.
وفيما توقع التقرير أن يصل معدل التضخم في الأردن للعام المقبل 2023 إلى معدل 3.5 في المئة، فقد توقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% العام المقبل.
وبينما صنف بلدا مثل لبنان كأعلى دول المنطقة في مستويات التضخم، حيث وصل فيها إلى 167%، لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بأقل توقعات لمستوى التضخم ضمن اقتصادات المنطقة عند معدل 2.8%.
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