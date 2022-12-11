"غازبروم" تستمر بضخ الغاز الروسي إلى أوروبا

كشف ممثل شركة “غازبروم” الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر محطة “سودجا” بنحو 42.6 مليون متر مكعب.

وقال ممثل الشركة للصحفيين إن “طلب الضخ عبر سوخرانيفكا رفضه الجانب الأوكراني، حيث تقوم غازبروم بتزويد الغاز الروسي من أجل عبوره أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات في محطة سودجا يوم 11 ديسمبر/كانون الأول”.

وذكر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة لمحطة الضخ أن شركة الغاز الروسية تضخ نحو 42.4 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا من أوكرانيا عبر خط “سودجا” الذي مازال يعمل بعد استهداف “نورد ستريم 1 و2”.