الإمارات تنجح في إطلاق أول مهمة عربية إلى سطح القمر… فيديو

نجحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في ‏إطلاق “المستكشف راشد”، في أول مهمة عربية إلى سطح القمر‎.‎

وشهد نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ‏إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عملية إطلاق “المستكشف راشد”، واحتفل باللحظة التاريخية من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتبلغ مدة المهمة العلمية “يوما قمريا واحدا”، ما يعادل 14 يوما من مثيلاتها على كوكب الأرض.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يحتفل بنجاح إطلاق المستكشف راشد من مركز محمد بن راشد للفضاء.#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر#الإمارات_إلى_القمر pic.twitter.com/0FlPDFWtmi — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) December 11, 2022

وتستغرق الرحلة نحو 5 أشهر بعد الإطلاق، ومن المقرر أن يهبط “المستكشف راشد” على سطح القمر بحلول شهر نيسان/ أبريل 2023.

وسيهبط “مستكشف راشد” في منطقة “ماري فريغوريس”، وبالتحديد منطقة “فوهة أطلس” كموقع هبوط رئيسي، الذي لم يسبق أن وصلت إليه أي بعثة علمية من قبل.

ويحمل “المستكشف راشد” مركبة الهبوط اليابانية “هاكوتو- آر”، على متن صاروخ الإطلاق “فالكون 9″، التابع لشركة “سبيس إكس”.

ومن المتوقع أن يوفر “المستكشف راشد” إجابات للبشرية، وسيقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع، باستشكاف مناطق جديدة على سطح القمر.

التغطية المباشرة لانطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر#الإمارات_إلى_القمر pic.twitter.com/i47fwEG7mI — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) December 11, 2022

وكانت الإمارات، قد أطلقت في يوليو/تموز 2020، أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار “الأمل” الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.