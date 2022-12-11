السودان: مشروع "الجزيرة" مؤهل لتوفير 50% من احتياجات البلاد من القمح

قال ممثل محافظ مشروع “الجزيرة” في السودان، المهندس عثمان جاسر، إن المشروع يواجه تحديات لتوفير التمويل اللازم لزراعة محاصيل العروه الشتوية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، أضاف جاسر أنه تمت زراعة 100 ألف فدان قمح مقارنة بـ 300 ألف فدان تم زراعتها في هذا التوقيت الموسم المنصرم.

وأكد ممثل المحافظ أن مشروع الجزيرة مؤهل لتوفير 50% من إحتياجات السودان من القمح داعيا الدولة بضرورة الاهتمام به.

وفي السياق، جدد المهندس قسم الله خلف الله ممثل وزارة الري السودانية، إلتزام تجاه مشروع الجزيرة وبمعالجة مشاكل الري وصيانة المنشآت لإكمال ري كل مساحات العروه الشتوية.

وبدورها، شددت هيئة البحوث الزراعية على ضرورة استخدام الوسائل الحديثة في تسوية الأراضي الزراعية لضمان انسياب منتظم لمياه الري لتحقيق الأهداف المرجوة.

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كما صرح خضر الأمين مدير برنامج الفال للتمويل الأصغر والصغير لتمويل المنتجين، بأن استراتيجية البرنامج تستهدف توفير الأمن الغذائي وتبسيط الإجراءات.