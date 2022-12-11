ممثلة الأمم المتحدة: لا نشكك بقدرات السوداني على مكافحة الفساد في العراق

عبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، عن ثقتها في قدرة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة الاتحادية في بغداد على مكافحة الفساد وتقديم الخدمات.
جاء هذا خلال لقاء المسؤولة الأممية بنصيف جاسم الخطابي محافظ كربلاء اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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7 ديسمبر 2021, 11:47 GMT
وقالت بلاسخارت: “إننا لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة الاتحادية بالعمل ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات”.
من جانبه، قال الخطابي إن اللقاء مع المسؤولة الأممية في محافظة كربلاء شهد بحث آليات التعاون والتنسيق ما بين الأمم المتحدة والمحافظة في عدة مجالات.
وأوضح أن اللقاء تناول كذلك مسألة انتخابات مجالس المحافظات والأبعاد الايجابية من إجرائها.
وأكد على أن محافظة كربلاء تدعم المشروع الديمقراطي آليات الحكومة المركزية في تقديم الخدمات والإعمار والبناء والتنمية بكربلاء.
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