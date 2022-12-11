مسعود أوزيل: وصول المغرب إلى نصف النهائي مصدر إلهام للكثيرين

قال لاعب المنتخب الألماني السابق، ذو الأصل التركي، مسعود أوزيل، إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم في قطر، هو مصدر إلهام للكثيرين.

ووفق ما كتبه أوزيل عبر حسابه في تويتر، وصف هذا التأهل بأنه “إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي”، على حد تعبيره.

Proud 🤲🏼 What a team! 🇲🇦❤️ What an achievement for the African continent & the Muslim world 🤲🏼 Great to see such a fairytale is still possible in modern football – this will give so many people so much power & hope ❤️❤️⚽ #Morocco #WorldCup #Qatar2022 — Mesut Özil (@M10) December 10, 2022

وقال أوزيل: “إنني فخور، يا له من فريق!️ يا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي”، مضيفا: “من الرائع رؤية مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، وهذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل”.

بطولة كأس العالم 2022 منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لقبل نهائي كأس العالم “قطر 2022”

وكان المنتخب المغربي قد فاز، مساء أمس، على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، وذلك في دور ربع النهائي لمونديال الدوحة 2022، على أرضية ملعب “الثمامة” بقطر.

يذكر أن مسعود أوزيل (34 عاماً) هو أحد نجوم المنتخب الألماني،من أصل تركي، وقد حقق مع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وفاز معه بالعديد من البطولات.