بينها النووية والكيميائية… ما هي أسلحة الدمار الشامل؟

يطلق مصطلح أسلحة الدمار الشامل على أنواع من الأسلحة التي يؤدي استخدامها إلى تدمير مباشر لكل ما يقع داخل نطاق مجالها التدميري.

ولا يقتصر تأثير تلك الأسلحة على ما تحدثه من دمار مباشر بل يمتد إلى آثار غير مباشرة بعضها يؤدي إلى تشوهات وأمراض تبقى مع أصحابها لسنوات.

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تشمل أسلحة الدمار الشامل 3 أنواع من الأسلحة:

الأسلحة النووية. الأسلحة الكيميائية. الأسلحة البيولوجية.

ذكر ذلك تقرير لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أشار إلى جهود المنظمة الدولية في الحد من انتشار هذه الأسلحة بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية.

وتساهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهود عالمية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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يذكر أن استخدام أسلحة الدمار الشامل في العديد من المناطق حول العالم أثبت أن تلك الأسلحة يمكنها قتل عشرات الآلاف من البشر في وقت واحد خاصة إذا تم استخدامها ضد مدن بأكملها مثلما حدث في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، حيث قصفتهما الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل الذرية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

والولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى.