سوريا… المقداد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، التي أشارت إلى أن الجانبين تناولا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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وبحث الجانبان التعاون في المجال القنصلي لمواجهة ما وصفوه بـ “الضغوط والابتزازت الغربية”، التي يتم ممارستها ضد دول مستقلة، من أجل تمرير أجندات خاصة بها.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين دانا العقوبات التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد إيران وسوريا، مؤكدين أنها تستهدف مواطني الدولتين وتؤثر على حياتهم اليومية.

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وقال المقداد إن دمشق لها موقف ثابت في دعمها لإيران، مشيرة إلى أن طهران تعاملت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بحكمة ستمكنها من الانتصار على المؤامرات الغربية كما انتصرت سوريا في حربها على الإرهاب.