أمريكا تحذر رعاياها في الأردن على خلفية إضراب سائقي الشاحنات

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في الأردن من حوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المتواصل منذ يوم الاثنين الماضي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى الأردن نشرته على موقعها الرسمي مساء اليوم الأحد.

وقالت السفارة: “نحن على علم بتقارير عن احتجاج أفراد، وحرق إطارات، ورشق المركبات بالحجارة في الشوارع والطرق السريعة في الأردن. تعرضت بعض الطرق السريعة، خاصة في الجنوب، لإغلاق مؤقت. يبدو أن هذه الحوادث مرتبطة بإضراب سائقي الشاحنات المستمر”.

ونصحت السفارة رعاياها “بتجنب الحشود والاحتجاجات الكبيرة، والابتعاد عنها بأسرع وقت ممكن، والالتفاف والبحث عن طريق بديل حول أي إغلاق للطرق، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية”.

رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني: تجاهل الحكومة لإضراب وسائل النقل يزيد من الأزمة

ويواصل سائقو الشاحنات في المملكة، إضرابهم عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار وقود الديزل، بعدما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهر الماضي رفع سعر اللتر 35 فلسا، من 860 إلى 895 فلسا (1.26 دولار).