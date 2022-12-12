غانتس يهدد سوريا: من الأفضل ألا تسمح لإيران بالعمل في أراضيها

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، “رسالة تهديد إلى سوريا.

وقال غانتس، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، “من الأفضل لسوريا ألا تسمح لإيران بالعمل من أراضيها”.

שר הביטחון היוצא @gantzbe אצל ירון וילנסקי על פעילות צה”ל בסוריה: “אנחנו נמצאים בקשר עם הרוסים, הם יודעים שאנחנו נזהרים על כוחותיהם ופועלים רק למען ביטחון ישראל. טוב תעשה סוריה אם לא תיתן לאיראן לפעול משטחה” pic.twitter.com/OKIbttaDJx — גלצ (@GLZRadio) December 11, 2022

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد كشف الشهر الماضي، عما وصفها “عدة مواقع إيرانية لإنتاج وتطوير الصواريخ الدقيقة في سوريا”.

وعرض غانتس، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لصحيفة “روزاليم بوست​” الإسرائيلية، خريطة تحتوي على عدة مواقع زعم أنها إيرانية لتطوير الأسلحة الدقيقة في سوريا، مشيرا إلى “مركز الدراسات والبحوث العلمية CER قرب مدينة مصياف شمال غربي سوريا.

وقال إن “المواقع التي أكشفها لكم على الخريطة، وخاصة موقع تحت الأرض في مصياف حيث يتم تصنيع صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا محتملا للمنطقة وإسرائيل”.