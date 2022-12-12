قناة عبرية: إسرائيل على وشك اتخاذ قرار بشأن كنيسة ألكسندر نيفسكي في القدس

قالت قناة عبرية، مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل في طريقها لاتخاذ قرار بشأن كنيسة ألكسندر نيفسكي في القدس التي تطالب روسيا بنقل ملكيتها إليها على الفور.

أشارت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية ضمن نشرتها الإخبارية “أخبار المساء”، إلى خطوة إسرائيلية تتبلور حاليا لحل قضية الكنيسة التي تخيم على العلاقات بين تل أبيب وموسكو.

وقالت إن الحكومة الحالية لم تتخذ خطوة ملموسة بشأن الكنيسة، رغم رسالة بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (في الحكومة الحالية التي تناوب على رئاستها يائير لابيد أيضا) طلب فيها نقل ملكية كنيسة ألكسندر نيفسكي في القدس إلى روسيا.

הקרב על חצר אלכסנדר | ישראל בדרך להכרעה בעניין המתחם בירושלים שנתניהו הבטיח לפוטין במגעים לשחרור נעמה יששכר#חדשותהערב @gilicohen10 pic.twitter.com/4HkBZSoRUU — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2022

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع، لم تسمه، إن “القرار النهائي حول القضية سوف تتخذه حكومة بنيامين نتنياهو المتوقع الإعلان عنها خلال أيام وليس الحكومة الحالية”.

وأكدت أن نتنياهو كان قد وقع خلال ولايته السابقة على أمر يفيد بأن الحديث يدور عن “مكان مقدس، لذلك فإن القرار بشأنه سيكون في أيدي القيادة السياسية وليس القضاء الإسرائيلي”.

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وسبق أن وعد رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) روسيا بنقل ملكية الكنيسة إليها.

ويقع مجمع القديس ألكسندر في القدس بجوار كنيسة القيامة. جرى تسجيل هذا المبنى الذي تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر، باسم عائلة رومانوف. ثم بعد ثورة 1917، بدأ الخلاف حول الملكية.