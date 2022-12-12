إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

وأشارت الوكالة إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينين بالاختناق، بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

ونقلت الوكالة عن الناشط عبد الحي جوابره، قوله إن “مواجهات اندلعت الليلة، في الأحياء القريبة من مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي.

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وأضاف أن “جنود الاحتلال أطلقوا خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه”.