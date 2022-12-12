الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل اليوم الأحد، مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة تدعى “جنى مجدي عصام زكارنة” (16 عاما) وتوفيت بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى 3 إصابات طفيفة في الساق وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وأفادت قناة “كان” العبرية الإسرائيلية أن “قوات من وحدة المستعربين اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وتم تحويلهما إلى تحقيق الشاباك”.

📹 متابعة صفا| مشاهد جديدة للاشتباكات العنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/hUfjI1RMdU — وكالة صفا (@SafaPs) December 11, 2022

ولفتت إلى أنه “خلال عملية الاقتحام أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات الإسرائيلية دون وقوع إصابات”.