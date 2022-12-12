مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في بيرو

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مطار أنداهوايلاس في بيرو.

وقالت مؤسسة المطارات والطيران التجارية في بيرو (كورباك) يوم الأحد، إن المتظاهرين قاموا بأعمال عنف في مطار أنداهوايلاس وأضرموا النار في جهاز الإرسال وغرفة الوقود وطوقوا مبنى كان يتواجد فيه العشرات من أفراد الشرطة وموظفي الشركة.

أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت لاحق يوم الأحد، أن أحد المتظاهرين توفي وسط اشتباكات بين سلطات إنفاذ القانون والمتظاهرين في المطار، بينما أصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين، من الشرطة والمتظاهرين.

يوم الأحد، اندلعت احتجاجات أيضا في العاصمة البيروفية ليما، وكذلك في أبوريماك وكاخاماركا وأريكويبا ولامبايك وإيكا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

يحتج مواطنو بيرو ونقابات العمال والجمعيات الأخرى على استمرار عمل الرئيسة دينا بولوارت وحكومتها ويطالبون بإجراء انتخابات رئاسية فورية.

الأمم المتحدة تعلق على توتر الأوضاع في بيرو

وعزل الكونغرس البيروفي الرئيس بيدرو كاستيلو يوم الأربعاء، في غضون ساعتين من التصويت على الإقالة، أدت رئيسة الوزراء دينا بولوارت اليمين كرئيسة جديدة للبلاد، وتعهدت بقضاء الفترة المتبقية من ولاية كاستيلو حتى يوليو 2026.

تم القبض على كاستيلو، الذي حاول حل البرلمان قبل التصويت، وأقام مكتب المدعي العام في بيرو دعوى جنائية ضده بتهمة محاولة الانقلاب وجرائم ضد الدولة.