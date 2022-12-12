شرطة زامبيا تعثر على 27 جثة لمهاجرين في العاصمة لوساكا

عثرت الشرطة في العاصمة الزامبية لوساكا، يوم الأحد، على 27 جثة لأجانب مشتبه بهم ألقاها مجهولون.

وتم العثور على جثث الأشخاص المشتبه بهم في الساعات الأولى من صباح الأحد في منطقة نغويريري على مشارف العاصمة الزامبية بعد أن نبه أفراد من الجمهور الشرطة.

وقال داني موالي، نائب مسؤول العلاقات العامة بالشرطة، في بيان إن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين تحقيقا في الأمر بينما تم إيداع جميع الجثث الـ27 في المشرحة بمستشفى الجامعة التعليمي.

6 آلاف لاجئ كونغولي يعودون إلى بلادهم بعد 5 سنوات من الفرار إلى زامبيا

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أنه بالإضافة إلى الجثث الـ27، تم العثور على أجنبي واحد بين الحياة والموت ويتلقى حاليا الرعاية الطبية في المستشفى.