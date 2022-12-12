بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة لكييف في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة بـ 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد كييف بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وفي نفس الوقت فرض عقوبات على روسيا.

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي رحب بانفتاح زيلينسكي المعلن على سلام عادل على أساس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفقا للبيان.

هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا والعاصمة كييف

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة الماضي، عن تقديم بلاده لحزمة “مساعدات دفاعية” لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.