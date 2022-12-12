رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .
موسكو – سبوتنيك. وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، “نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله.”
وأضاف، “في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا والعاصمة كييف
أمس, 23:20 GMT
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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