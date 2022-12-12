رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس

موسكو – سبوتنيك. وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، “نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله.”

وأضاف، “في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا”.