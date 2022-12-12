القوات الأوكرانية تقصف غورليفكا في جمهورية دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مدينة غورليفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القصف وقع في الساعة (01:05 بتوقيت موسكو اليوم، 22:05 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).

وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه خمس قذائف من عيار 152 ملم على غورليفكا.

في وقت لاحق من الليل، قصفت القوات الأوكرانية قرية غاغارين باستخدام مدفعية من عيار 152 ملم.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية وسط دونيتسك بأكثر من 20 صاروخ غراد وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم.

في وقت سابق اليوم، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية تتقدّم على كامل طول خط التماس في دونباس .

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على كامل طول خط التماس في دونباس

وقال بوشيلين في رسالة عبر الفيديو، اليوم الاثنين، “نرى تقدما لوحداتنا المقاتلة على طول خط التماس بأكمله.”

وأضاف، “في بعض المناطق، يكون هذا التقدم بمعدل 100-200 متر في اليوم الواحد، وفي مكان ما ذو أهمية يكون من 10 إلى 20 مترا”.