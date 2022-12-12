ترودو يشارك في اجتماع قادة مجموعة السبع الذي يستضيفه شولتس

يشارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اجتماع مجموعة السبع، صباح اليوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن مكتب ترودو، “يشارك رئيس الوزراء في اجتماع قادة مجموعة السبع الذي يستضيفه المستشار الألماني أولاف شولتس”.

وأضاف البيان، أن الاجتماع سيعقد في الساعة (10:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم 15:00 بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيكون مغلقا أمام وسائل الإعلام، وفقا لخط سير ترودو يوم الاثنين.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه “نسق المواقف” في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل اجتماع مجموعة السبع عبر الإنترنت.

بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة لكييف في اتصال هاتفي مع زيلينسكي

وفي ذات الصدد، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة بـ 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية.