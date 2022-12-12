العراق يكشف عن معدل البطالة والعدد المتوقع للسكان في عام 2030

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد في عام 2021، أكثر مما كان عليه في 2020.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 بالمائة في العام الماضي، ووصل إلى 36 بالمائة بين الشباب البالغ أعمارهم 15 إلى 24 عاما، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

أما بالنسبة لمن هم فوق 25 عاما، فإن مستوى البطالة بينهم جاء منخفضا، بنسبه 11 بالمائة، وعن البطالة طويلة الأمد، بالنسبة للذين يبحثون عن عمل، فهم يشكلون 5 بالمائة، بحسب هنداوي.

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ولفت هنداوي إلى أن المحافظات العراقية التي تشهد أكبر نسبة بطالة، فهي نينوى بنسبة 33‎ بالمائة، ثم‎ المثنى بنسبه 27‎ بالمائة، تليها ذي قار (26 بالمائة)، وأخيرا البصرة بنسبة 22‎ بالمائة.