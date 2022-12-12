مقتل 3 نساء في إطلاق نار على اجتماع بروما

أعلنت الشرطة الإيطالية مقتل ثلاث نساء وإصابة أربعة أشخاص آخرين في إطلاق نار بروما، بسبب خلاف محتمل على السكن.

وكشفت رئيسة الوزراء اليمينة المتطرفة جيورجيا ميلوني في منشور على موقع فيسبوك أن واحدة من الضحايا كانت صديقتها، بحسب “فرانس برس”.

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ويزعم أن مطلق النار المشتبه به كلاوديو كامبي البالغ من العمر 57 عاما، أطلق الرصاص يوم الأحد، على اجتماع لسكان المبنى الذي توجد به شقته في ضاحية شمالي روما باستخدام مسدس مسروق.

وفي منشور بمدونته في نوفمبر/ تشرين الأول، كتب كامبي عن خلافاته مع أشخاص يديرون المبنى، حيث اتهمهم بمحاولة إجباره على الخروج من مسكنه.

من بين السيدات الثلاث اللاتي توفين متأثرات بجروحهن، نيكوليتا جوليسانو البالغة من العمر 50 عاما وهي أم لطفل عمره عشر سنوات كان يحضر الاجتماع بصفته أمين صندوق.

كشفت ميلوني على فيسبوك أنهما صديقتان، ووصفتها بأنها صديقة مخلصة وكاتمة للأسرار.