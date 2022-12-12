استمرار كوارث القضاء الأمريكي.. قضى 25 عاما في السجن ثم أثبتت الأدلة براءته

حصل رجل من ولاية جورجيا الأمريكية على البراءة بعد قضاء 25 عامًا في السجن، وذلك عقب الكشف عن أدلة جديدة أثبتت براءته من قتل صديقه عام 1996.

في عام 1996 تم القبض على الأمريكي لي كلارك وصديقه كين جوشوا، بتهمة قتل صديقهما بريان بولينغ البالغ من العمر حينها 15 عاما، بحسب كريتسينا كريبس، كبيرة المحامين في مشروع جورجيا للبراءة، وفقا لشبكة “سي.إن.إن”.

وقالت كريستينا إن كلارك لم يكن حينها قريبا من إطلاق النار ومع ذلك قبض عليه وحكم عليه بالمؤبد.

وقال كلارك بَعد إطلاق سراحه إنّ الأمر “كالحلم” بالنسبة له، مضيفًا أنه لم يكن متأكدا أنّ هذا اليوم قد يأتي أبدًا.

وتابع “لطالما أردت الفوز باليانصيب، وقد فزت بها للتو، أفضل شيء حدث لي في حياتي كلها، ما زلت أحاول استيعاب ذلك، كنت أحاول البحث عن أشخاص يقرصونني لإيقاظي والتأكد من أنني لست نائما، لكن خروجي من السجن الليلة الماضية هو أعظم يوم في حياتي”.