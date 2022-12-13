موقف محرج… لحظة انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية السوداني أمام تجمع عربي بالخرطوم

في واقعة محرجة، انقطعت الكهرباء، أثناء كلمة لوزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم (الاثنين)، أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.
وكان الوزير يتحدث عن فرص الاستثمار في بلاده عندما انقطع التيار الكهربائي فجأة، ليضطر لتقديم اعتذاره للحاضرين عما وصفه بـ”الخطأ العارض”، ثم تابع “الناس ديل ناس فضايح” في تلميح على ما يبدو إلى الجهات المسؤولة وفقا لموقع “سودان تربيون”.
وتساءل بعيدا عن الميكروفون: “كيف نقول للناس تعالوا استثمروا عندنا”.
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انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أمام تجمع اقتصادي عربي بالخرطوم دعا من خلاله الوزير المستثمرين للاستثمار في السودان pic.twitter.com/swwzOpRDay
— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) December 12, 2022
وعقب عودة التيار الذي استمر انقطاعه لدقائق، حاول الوزير تجاوز الموقف المحرج، بدعوة المجلس إلى أن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.
وتستضيف العاصمة السودانية، أعمال اجتماعات مجلس الوحدة العربية الاقتصادية دورة الانعقاد العادية بالرقم 114، بمشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء وممثلي دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات النوعية العربية التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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