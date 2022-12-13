موقف محرج… لحظة انقطاع الكهرباء أثناء كلمة وزير المالية السوداني أمام تجمع عربي بالخرطوم

وعقب عودة التيار الذي استمر انقطاعه لدقائق، حاول الوزير تجاوز الموقف المحرج، بدعوة المجلس إلى أن تكون الكهرباء من ضمن مجالات استثماراتهم في البلاد، الأمر الذي قوبل بتصفيق الحاضرين.