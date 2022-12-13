المفوضية الأوروبية تخصص 220 مليون دولار لمراقبة الحدود ودعم اللاجئين في تركيا

تبنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، حزمة بقيمة 220 مليون يورو (232 مليون دولار) لتعزيز مراقبة الحدود في تركيا وتقديم المساعدة للاجئين.

موسكو – سبوتنيك. وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي إن حزمة المساعدة يجب أن تكون بمثابة دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تركيا بشأن قضية اللاجئين.

وأوضح أن ذلك يشمل الجهود المبذولة لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، وزيادة عدد إعادة التوطين، واستئناف العودة من الجزر اليونانية.

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وقال المفوض في بيان: “كعنصر جديد، سنعمل على دعم تأمين الحدود الشرقية لتركيا لمنع الهجرة غير النظامية، وجمع 220 مليون يورو، من خلال تسليم أحدث معدات المراقبة”.

قدرت المفوضية الأوروبية حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا بنحو 1.235 مليار يورو في عام 2022. تخصص الموارد لتغطية تكلفة الاحتياجات الأساسية للاجئين، ودعم المشاريع التي تهدف إلى زيادة فرص العمل، والمساعدة النقدية لمجموعات اللاجئين الأكثر ضعفا، وتمويل تدابير مراقبة الحدود الشرقية.