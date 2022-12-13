نجاة النائب الأول لحاكم مقاطعة خيرسون من محاولة اغتيال

أعلنت إدارة مقاطعة خيرسون، اليوم الاثنين، نجاة النائب الأول لحاكم المقاطعة، فيتالي بوليوك، من محاولة اغتيال، مشيرة إلى إصابته بجروح طفيفة وأن لا شيء يهدد حياته.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الإدارة لوكالة “سبوتنيك”: “تم ارتكاب عمل إرهابي في مدينة سكادوفسك بتفجير سيارة. وأصيب النائب الأول لحاكم المقاطعة فيتالي بوليوك بجروح طفيفة، ولا شيء يهدد حياته وصحته”.

ووفقا لما أفاد به المتحدث للوكالة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل مدني.

ويشرف بوليوك على قضايا الاقتصاد والسياسة المالية والزراعة والدخل والرسوم في المقاطعة.

وكانت القوات الروسية حررت معظم أراضي مقاطعة خيرسون وجزءا من مقاطعة نيكولاييف المجاورة، في آذار/ مارس الماضي.

وانضمت المقاطعة إلى روسيا الاتحادية، في أعقاب استفتاء سكاني، جرى في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

محاولة اغتيال جديدة تطول أحد مسؤولي مقاطعة خيرسون