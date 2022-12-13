ابن سلمان لملك المغرب: ما حققه منتخبكم في كأس العالم إنجاز رياضي عربي أسعد الجميع

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بأن “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية”، متمنيا التوفيق للمنتخب المغربي.

وعبر ابن سلمان، خلال الاتصال، عن “التهنئة لملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر”، مؤكداً أن “ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع”.

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من جانبه، عبر ملك المغرب عن الشكر لولي العهد السعودي على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبه.