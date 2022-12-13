الأردن يتسلم قطعا تراثية نادرة من مصر

أعادت مصر قطعا تراثية نادرة للأردن، بعدما تم مصادرتها بواسطة المجلس الأعلى للآثار في القاهرة.

ذكرت ذلك وكالة “عمون” الأردنية، مشيرة إلى أن وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سلم سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية.

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وقال العضايلة إن القطع التراثية التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.