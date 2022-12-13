المصالحة الروسية: الإرهابيون ينفذون 3 هجمات على منطقة إدلب السورية خلال اليوم الماضي

قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو – سبوتنيك . وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل ثلاث هجمات قصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي”.

مركز المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي “النصرة” في منطقة إدلب السورية

وأضاف: “تم تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في محافظة إدلب، وهجوم في اللاذقية”.

وقال يغوروف إن جنديين سوريين قتلا وأصيب آخر بنيران المدفعية الإرهابية في محافظة إدلب.