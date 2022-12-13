تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تحرير أكثر من 50 بالمئة من أراضي الجمهورية من العسكريين الأوكرانيين.

دونيتسك – سبوتنيك . وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “تم تحرير ما يزيد بقليل على 50 بالمئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

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وأضاف: “… إذا تحدثنا عن السكان، وبالنسبة لنا السكان هم الأهم، فهنا الرقم أعلى بكثير، لأن عدد السكان في المناطق السكنية المحررة أعلى مما هي في الأراضي غير المحررة”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف “لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.