بلينكن يلتقي بنظيره الأوزبكي قبيل انطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن التقى بوزير الخارجية الأوزبكي فلاديمير نوروف قبل انعقاد حوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوزبكستان في واشنطن.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي يوم الاثنين إن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية الدائمة بين الولايات المتحدة وأوزبكستان، ودعم شعبي أوكرانيا وأفغانستان، وشراكة الولايات المتحدة مع أوزبكستان في سياق المشهد الجيوسياسي المتغير في آسيا الوسطى.
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3 يوليو, 08:21 GMT
وقال البيان إن بلينكن رحب بالإصلاحات المعلنة في أوزبكستان وحث حكومة البلاد على تنفيذها، بما في ذلك تدابير لحماية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وضمان حرية وسائل الإعلام ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف البيان أن بلينكن أشار إلى أهمية إجراء تحقيقات كاملة وشفافة ومحاكمات عادلة للمتهمين في أعقاب الاضطرابات في كاراكالباكستان في وقت سابق من هذا العام وأكد من جديد التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكا موثوقا به لأوزبكستان.
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