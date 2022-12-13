بايدن سيعلن عن عدة زيارات إلى أفريقيا خلال القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن رحلة متعددة البلدان إلى القارة الأفريقية خلال القمة الأمريكية الأفريقية هذا الأسبوع، وفقا لتقرير موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة.

واشنطن – سبوتنيك . وقال التقرير يوم الاثنين إنه من المرجح أن تتم الرحلة العام المقبل. وأضاف التقرير أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قال في وقت سابق إنه سيتم الإعلان قريبا عن “التزام واسع النطاق” من قبل مسؤولي إدارة بايدن بالسفر إلى أفريقيا في عام 2023.

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ومن المقرر عقد القمة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر في واشنطن وستركز على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية لتعزيز الأولويات المشتركة مثل الصحة العامة والحصول على الطاقة.

ومن المتوقع أن يشارك ما يقرب من 50 رئيس دولة أفريقية في القمة، بما في ذلك قادة الاتحاد الأفريقي.