أعلن مركز التنسيق المشترك، أن عدد السفن القادمة من أوكرانيا وحاملة للغذاء، تقلص هذا الأسبوع من 55 إلى 19 سفينة أسبوعياً منذ أيلول\سبتمبر.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وبحسب بيان المركز: “عدد السفن المنطلقة [من أوكرانيا] خلال أسبوع، تقلص من 55 سفينة (خلال أسبوع 19-25 أيلول\سبتمبر) وحتى 19 (خلال أسبوع من 5 حتى 11 كانون الأول\ديسمبر)”.

وأشار المركز أيضاً أنه بسبب الظروف الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي، لم تغادر أي سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تحرير أكثر من 50 في المئة من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف “لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.