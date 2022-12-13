سلوفاكيا تشتري 152 مركبة قتال مشاة مقابل 1.37 مليار دولار من السويد

أعلنت شركة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية أن سلوفاكيا أبرمت اتفاقية لشراء 152 مركبة قتال مشاة (IFVs) من السويد مقابل 37 مليار دولار.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت الشركة في بيان صحفي يوم الاثنين: “كجزء من اتفاقية حكومية بين السويد والجمهورية السلوفاكية، وقعت وزارة الدفاع في الجمهورية السلوفاكية اتفاقية بقيمة 1.37 مليار دولار (1.3 مليار يورو) لتسليم 152 مركبة قتال مشاة طراز CV9035 من بي أيه إي سيستمز”.

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وقال البيان إنه سيتم إنتاج المركبات وتسليمها في عدة تكوينات بالتعاون الكامل مع الصناعة السلوفاكية بما في ذلك شركة ZTS ŠPECIÁL كشريك رئيسي في الصناعة لشركة “بي أيه إي سيستمز”.

وأضاف البيان: “سيتلقى الجيش السلوفاكي أحدث نسخة من CV9035، والمعروفة باسم CV90MkIV، بأحدث القدرات المتقدمة والتكنولوجيا الرقمية”.

وقال البيان إن السيارة تجمع بين سرعات ساحة المعركة المحسنة والتحكم مع بنية إلكترونية مطورة لدعم النمو المستقبلي وتلبية احتياجات ساحة المعركة المتطورة”.

وسيتم تجهيز المركبات السلوفاكية ببرج D-series الجديد المتطور بمدفع 35 مم.

وأضاف البيان أن البرج يوفر لطواقم المركبة حماية محسنة وكفاءة قتالية مضخمة من خلال أحدث جيل من أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي وبرامج الواقع المعزز، مما يزيد من قدرات المركبات متعددة المجالات في ساحة المعركة.

كما سيتم تجهيز المركبات السلوفاكية بنظام الحماية النشط “القبضة الحديدية” من شركة “إلبيت سيستمز” وصاروخ “سبايك -إل أر” المتكامل من أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة