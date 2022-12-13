المستشار الألماني يؤيد استئناف التعاون مع روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن التعاون الاقتصادي مع روسيا يجب أن يصبح ممكناً بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا.

برلين – سبوتنيك . وقال شولتس أمام لجنة العلاقات الاقتصادية لأوروبا الشرقية في برلين، نقلاً عن صحيفة “زايت”: “أيد المستشار الألماني أفق استئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا بعد انتهاء الحرب مع أوكرانيا”.

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وتابع شولتس: “روسيا، التي ستنهي الحرب، تحتاج فرصة لاستئناف تعاونها الاقتصادي في الأوقات الأخرى… ولكن ليس في الوقت الحالي”.

وأشار شولتس إلى أنه في الوقت الحالي العلاقات الحالية بين روسيا وألمانيا تتقلص، وألمانيا تقوم بتشديد العقوبات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف “لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات”.