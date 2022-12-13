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بوشيلين: هزيمة كييف العسكرية تقترب بسبب الضربات الروسية لمنشآت الطاقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الهزيمة العسكرية لكييف تقترب بفضل الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وقال بوشيلين: إن “تأثير الضربات على المرافق ومنشآت الطاقة على أراضي أوكرانيا من جانب روسيا يعقد الخدمات اللوجستية ذات الطابع العسكري ويعقد الاتصالات بين الوحدات ويجعل من المستحيل التشغيل الكامل لقواعد الإصلاح حيث التشكيلات المسلحة لأوكرانيا وإصلاح معداتهم”.
وأضاف قائلا: “بشكل عام، هذا يخلق الظروف التي في ظلها تقترب الهزيمة العسكرية لبقية أوكرانيا “.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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