كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الهزيمة العسكرية لكييف تقترب بفضل الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وقال بوشيلين: إن “تأثير الضربات على المرافق ومنشآت الطاقة على أراضي أوكرانيا من جانب روسيا يعقد الخدمات اللوجستية ذات الطابع العسكري ويعقد الاتصالات بين الوحدات ويجعل من المستحيل التشغيل الكامل لقواعد الإصلاح حيث التشكيلات المسلحة لأوكرانيا وإصلاح معداتهم”.

وأضاف قائلا: “بشكل عام، هذا يخلق الظروف التي في ظلها تقترب الهزيمة العسكرية لبقية أوكرانيا “.