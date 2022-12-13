إيران تعلن فتح تحقيق حول دور القنوات الفضائية التي حرضت علی أعمال الشغب الأخيرة

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن “فتح تحقيق حول دور القنوات الفضائية التي حرضت علی أعمال الشغب الأخيرة”.

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، “بدأ مكتب المدعي العام في طهران تحقيقًا حول دور القنوات التلفزيونية المعادية لإيران و الناطقة باللغة الفارسية في أعمال الشغب التي حدثت في البلاد”، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف آبادي أن “سلوك وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية المناهضة لإيران تتعارض تمامًا مع القوانين الدولية”، محملا “الحكومة البريطانية المسؤولية في هذا الصدد”.

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وتابع: “يجب أن تتعامل الهيئة التنظيمية للاتصالات (أوفكوم) مع انتهاكات هاتين الوسيلتين الإعلاميتين، لكن للأسف نرى دعم الحكومة البريطانية لهما”.

وختم غريب آبادي بالقول إن “دور هذه الوسائل الإعلامية المعادية لإيران لا يقل عن دور الجماعات الإرهابية أو أعضائها”، لافتا إلى أن “قناة انترنشنال نعتبرها إرهابية ومثل هذا المصير ينتظر قناة بي بي سي الفارسية”.

وكانت إيران، أعلنت في الأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها “ستقدم، من خلال وزارة الخارجية والمؤسسات الدولية، شكوى ضد وسائل الإعلام المعادية التي تنشر أنباء كاذبة ومضللة ضدها إلى الجهات الدولية المعنية”.

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، على هامش الاجتماع الـ 18 لمنظمة وكالات الانباء في آسيا والمحيط الهادي (آوانا) المنعقد في طهران، إن “التهديدات الإعلامية لا تستهدف إيران فحسب، بل تهدد أي شعب حر ومستقل في أصقاع العالم، وقد يكون نوع التهديد مختلفا”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وشدد إسماعيلي، على أن الإرهاب الإعلامي الذي تعتمده الإدارة الأمريكية الاستكبارية في العالم في الوقت الحالي بات واضحا للجميع”، مشيرا إلى أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.

وفرضت إيران عقوبات على المملكة المتحدة، متهمةً السلطات البريطانية بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في الفترة الأخيرة.

وشملت العقوبات تسعة أفراد، والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، ومركز الاتصالات الحكومي (GCHQ)، وكذلك قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عددا من الشركات مدرجة على قائمة العقوبات.