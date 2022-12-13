وزارة الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار الجهوزية القتالية المفاجئ لقواتها بأمر من رئيس البلاد

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بدء اختبار الجاهزية القتالية بشكل مفاجئ لقوات البلاد، بأمر من الرئيس.
وجاء في بيان الوزارة: “بناء على أوامر رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، وتحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمن في البلاد، بدأ اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية”.
وأضاف بيان الوزارة “خلال هذه الفترة من المقرر نقل المعدات والعسكريين، وتقييد حركة المواطنين (النقل) مؤقتًا، على طول بعض الطرق العامة والمناطق المعنية”.
وفي وقت سابق، قامت السلطات الأمنية في البلاد بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد عبر إطلاق عملية عسكرية منظمة.
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