وزارة الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار الجهوزية القتالية المفاجئ لقواتها بأمر من رئيس البلاد

وجاء في بيان الوزارة: “بناء على أوامر رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، وتحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمن في البلاد، بدأ اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية”.

وأضاف بيان الوزارة “خلال هذه الفترة من المقرر نقل المعدات والعسكريين، وتقييد حركة المواطنين (النقل) مؤقتًا، على طول بعض الطرق العامة والمناطق المعنية”.