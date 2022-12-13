قمر صناعي ضخم يهدد علم الفلك… صور وفيديو

وتعد خصائص القمر الصناعي “BlueWalker 3” أن مساحته تبلغ 64 مترًا مربعًا تم بناؤه بواسطة “AST SpaceMobile” التي تعتبر من أكبر شبكات الاتصال التجارية في الفضاء والتي سيكون هدفها اختبار تقنية جديدة مصممة لتوفير الاتصالات الهاتفية المحمولة العالمية مباشرة للمستخدمين من الفضاء.
تداخل قد يشكل خطرا كبيرا
وقال الاتحاد الفلكي الدولي أن هذا القمر الصناعي أصبح أحد ألمع الأجسام في سماء الليل وهو أكثر إشراقًا من الأقمار الصناعية الأخرى وأحيانًا أكثر من بعض النجوم الأكثر شهرة، حيث تعد المشكلة الرئيسية هي الهوائي الضخم الذي يعكس الكثير من ضوء الشمس على سطح الأرض.
“The Space Review: Analyzing the deployment of BlueWalker 3” https://t.co/YncA355ToO pic.twitter.com/3u9xYxGRt4
— Gio Pagliari 🚀 (@giopagliari) December 6, 2022
POLLUTION LUMINEUSE | Il s’appelle BlueWalker 3 et c’est désormais l’un des objets les plus brillants dans le ciel. https://t.co/VIeZX14e6p pic.twitter.com/h9oAJ7YiDG
— Paris Match (@ParisMatch) December 7, 2022
وبدأت حرب بين المشغلين وعلماء الفلك بشكل جدي مع تطوير مشروع “ستارلينك” بقيادة “SpaceX”، حيث يقول عالم الفيزياء الفلكية الإيطالي بييرو بنفينوتي إن “BlueWalker 3” يعد تغييرًا جذريا في مشكلة كوكبة الأقمار الصناعية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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