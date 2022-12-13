ماكرون: حققنا نجاحا جزئيا في المفاوضات المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجحت بإقناع روسيا على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال ماكرون خلال مؤتمره دولي حول مساعدة أوكرانيا: “هدفنا هو حماية محطة زابوروجيه والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مستمر بالمفاوضات التي آمل أن تسمح لنا بحماية المحطة بشكل كامل”.

وتابع ماكرون بالقول: “أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بهذا الشأن وهدفنا نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة وقد حققنا بالفعل سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة وحاليا تتم مناقشة الجوانب العملية”.