الصين تعلن إصابة 5 من مواطنيها في الهجوم على فندق في أفغانستان: نعارض كل أشكال الإرهاب

عبرت الصين، اليوم الثلاثاء عن صدمتها من الهجوم الذي وقع على فندق في العاصمة الأفغانية كابول، مضيفة أن 5 من مواطنيها أصيبوا في الحادث.

بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية: “هذا الهجوم الإرهابي مقيت والصين مصدومة للغاية، نعارض بشدة كل أشكال الإرهاب… ونعرب عن حزننا لقتل الشرطة العسكرية الأفغانية ونعرب عن تعاطفنا مع المصابين”.

وأضاف: “على حد علمنا، فقد أصيب 5 مواطنين صينيين في الهجوم الإرهابي، كما قتل عدد من أفراد الجيش والشرطة الأفغانية”.

وتابع مشيرا إلى أن السفارة الصينية في افغانستان “قدمت احتجاجات جادة للحكومة الافغانية المؤقتة، وطالبت الجانب الافغاني ببذل قصارى جهده لانقاذ الجرحى، والتحقيق الشامل في الحادث، وتقديم الإرهابيين للعدالة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمن المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية في أفغانستان”.

#FMsays China strongly condemned the terrorist attack and urged Afghan interim government to take forceful measures to ensure the security of Chinese citizens, institutions and projects, a spokesman said in response to a hotel attack in Kabul that injured five Chinese citizens. pic.twitter.com/TSgCzrx2m3 — China Daily (@ChinaDaily) December 13, 2022

ولفت وانغ إلى أن أفراد السفارة الصينية ذهبوا إلى مكان الهجوم على الفندق، أمس الاثنين، من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ والعلاج.

وأضاف وانغ وينبين أن بكين تقدر أن قوات الأمن الأفغانية “شاركت بنشاط في التعامل مع المواطنين الصينيين وإنقاذهم”، ولكنه ذكّر المواطنين الصينيين بأن نصيحة وزارة الخارجية لهم كانت بالإجلاء من أفغانستان في أقرب وقت ممكن.

أعلنت حركة “طالبان”، أمس الاثنين، مقتل 3 أشخاص شنوا هجوما على فندق في كابول وإصابة نزيلين أجنبيين.

وقال الناطق باسم شرطة حركة طالبان الأفغانية في كابول، خالد زدران، إن فندقًا بمنطقة شهريناو شمال غربي العاصمة تعرض، لهجوم.

مقتل 3 أشخاص في هجوم على فندق بكابول… فيديو

وذكر زدران، في بيان، أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الهجوم، وشرعت في التعامل مع منفذي الهجوم.